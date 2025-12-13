ترمب: ملامح تسوية الأزمة الأوكرانية ستتضح قريبا

شفق نيوز- واشنطن

صرّح الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم السبت، بأن ملامح تسوية الأزمة الأوكرانية ستتضح قريبًا، موكدا أن الولايات المتحدة تعمل حاليًا على تقييم فرص التوصل إلى اتفاق في هذه المرحلة.

وقال ترمب، خلال فعالية أُقيمت في البيت الأبيض: "نحن نعمل على معرفة ما إذا كان بإمكاننا إبرام صفقة الآن، سنرى ما سيحدث، وسنعرف قريبا".

وكان الرئيس الأميركي قد أكد، في تصريح صحفي أدلى به أمس الجمعة، أن واشنطن باتت قريبة جدًا من التوصل إلى اتفاق لتسوية الأزمة، مشيرا إلى أن الشعب الأوكراني يؤيد هذا المسار باستثناء الرئيس فلاديمير زيلينسكي، على حدّ تعبيره.

وأضاف ترمب أن "الولايات المتحدة لا تريد إضاعة المزيد من الوقت"، معتبرا أن "استمرار الوضع الحالي أمر سلبي، ومؤكدا سعي واشنطن إلى إيجاد حل للأزمة، مع الاقتراب من تفاهمات مع كل من روسيا وأوكرانيا.

وأشار إلى احتمال عقد اجتماع في أوروبا، اليوم السبت، قائلاً: سنذهب إلى الاجتماع إذا اعتقدنا أن هناك فرصة حقيقية للنجاح، ولا نريد إضاعة الوقت دون جدوى".

وأكد ترمب أن غالبية الأوكرانيين، بحسب تقييمه، يدعمون فكرة التوصل إلى اتفاق، مستثنياً الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من هذا التوجه.