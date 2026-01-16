ترمب: قد أفرض رسوماً على الدول الرافضة لخطة غرينلاند

شفق نيوز- واشنطن

لوح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، بفرض رسوم جمركية على الدول التي لا تؤيد خطته القاضية بالاستيلاء على غرينلاند.

وقال ترمب خلال اجتماع لمناقشة الملف الصحي في البيت الأبيض: "قد أفرض رسوماً على الدول إذا كانت لا تؤيد الخطة في شأن غرينلاند، لأننا نحتاج إلى غرينلاند لأغراض الأمن القومي".

وكان مبعوث ترمب الخاص إلى غرينلاند، جيف لاندري، أعلن أن الولايات المتحدة تجري مباحثات جادة مع غرينلاند حول "شكل التوحيد والتعاون أو تعزيز العلاقات مع غرينلاند".

وجاء ذلك، بعد تصريحات لترمب قال فيها إن "أي شيء غير سيطرتنا عليها (غرينلاند) لن يكون مقبولاً"، وشدد على أن الولايات المتحدة ستحقق هدفها بشأن غرينلاند "باللين أو بالشدة".

وتعد غرينلاند أكبر جزيرة في العالم، إذ تزيد مساحتها عن مليوني كيلومتر مربع، وتتمتع بثروات طبيعية تشمل المواد الخام الحرجة والاستراتيجية، مثل اليورانيوم والنفط والغاز الطبيعي، وكذلك أكبر احتياطي معروف من رواسب العناصر الأرضية النادرة في العالم، وبالإضافة إلى النيكل والنحاس والذهب والغرافيت.

وغرينلاند جزء من الدنمارك، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، ولكنها تتمتع إدارياً بحكم ذاتي داخل مملكة الدنمارك منذ عام 2009. ولكن سياستها الخارجية والأمنية ما تزال تحدد في كوبنهاغن.