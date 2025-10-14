ترمب: تحدثت مع حماس وستتخلى عن سلاحها

شفق نيوز- واشنطن

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، أنه تحدث مع حركة حماس الفلسطينية، وفيما أعلن أنها ستتخلى عن سلاحها، حذر من أنها في حال لم تفعل "سنتكفل بذلك".

وذكر ترمب خلال اجتماع في البيت الأبيض مع نظيره الأرجنتيني خافيير ميلي: "تحدثتُ إلى حركة حماس، وأبلغتني أنها ستتخلى عن السلاح، وإن لم تفعل سنتكفل بذلك".

وأضاف أن "نزع سلاح حماس سيحدث بسرعة وربما بعنف، وسنعرف ما إذا كانت الحركة تفي بتعهداتها في الاتفاق".

ولفت إلى أن "المحادثات مع حماس كانت مع مسؤولين أميركيين على أعلى مستوى، ولم أشهد مثيلاً لمستوى الرغبة في السلام في الشرق الأوسط".

وكانت حركة حماس أعلنت في وقت سابق تمسّكها بسلاحها ورفضها أي صيغة لنزعه.

وقال مسؤول في حماس، فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة "فرانس برس"، إن "موضوع تسليم السلاح المطروح خارج النقاش وغير وارد".

ووقعت إسرائيل وحماس الخميس الماضي اتفاقاً في مدينة شرم الشيخ المصرية، يقضي بوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى وإدخال المساعدات.

ويجري حالياً بحث المرحلة الثانية من خطة السلام، التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي تتضمن نزع سلاح حماس ومستقبل الحكم في قطاع غزة.