ترمب: بوتين لا يسعى لحرب جديدة وأمام كييف مهلة للسلام حتى الخميس

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم جمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يسعى إلى حرب جديدة، فيما أمهل أوكرانيا حتى يوم الخميس المقبل موعداً نهائياً كي تقبل بشروط خطته للسلام مع موسكو.

وذكر ترمب في مقابلة مع "فوكس نيوز" أن العقوبات الأميركية الجديدة التي ستفرض على روسيا ستعقد بيع النفط الروسي، لافتاً إلى "عقوبات صارمة ستدخل حيز التنفيذ قريباً".

وتابع ترمب: "العقوبات المفروضة على شركة النفط الروسية (لوك أويل) تعيق بشكل كبير صادرات النفط الروسية".

كما أمهل ترمب أوكرانيا حتى يوم الخميس المقبل موعداً نهائياً كي تقبل بشروط خطته للسلام. وقال: "نعتقد أن الخميس المقبل هو الموعد المناسب لكييف".

وأضاف ترمب: "أثق بأن روسيا لا تسعى لشن هجمات على دول البلطيق، ليس لدى دول البلطيق ما يدعو للقلق لأن الصراع الأوكراني سيتم حله".

ورجح مسؤولون أميركيون أن يوقع زيلينسكي خطة واشنطن قبل 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، في إطار جدول زمني طموح لإنهاء العملية بحلول كانون الأول/ ديسمبر.

وأعلن البيت الأبيض أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو يجريان محادثات مع روسيا وأوكرانيا حول خطة السلام المذكورة.

من جانبه أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن أداء القوات الروسية الفعال هدفه إرغام النظام الأوكراني على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

ودعا بيسكوف نظام كييف إلى ضرورة الشروع الآن بمفاوضات السلام، لا تأجيلها إلى مرحلة لاحقة.

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا ما زالت منفتحة على المفاوضات لكنها ترى أن أي حوار يجب أن يستند إلى الأسس التي تم التوافق عليها في قمة ألاسكا بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترمب الصيف الماضي.

ونفى بيسكوف وجود أي معلومات رسمية لدى روسيا حول "خطة السلام التي يقترحها ترمب".