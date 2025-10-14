ترمب: الرسوم الجمركية جعلت أميركا أغنى دولة في العالم

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة أصبحت أغنى دولة في العالم بعد فرض الرسوم الجمركية.

وقال ترمب، بحسب "سبوتنيك"، للصحفيين، "أعتقد أننا، مع فرض الرسوم الجمركية، أصبحنا أغنى دولة في العالم، ونحصل على مئات المليارات من الدولارات".

وسبق أن صرح ترمب بأن الولايات المتحدة قد حصلت بالفعل على أكثر من 200 مليار دولار من الرسوم الجمركية على الواردات، لكنه ينوي زيادة هذا الرقم إلى تريليون دولار سنويًا.

ووفقًا لصندوق النقد الدولي، تُعد الولايات المتحدة أكبر دولة في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي.