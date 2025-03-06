تركيا: نص دعوة أوجلان لم يتضمن وقف إطلاق النار

شفق نيوز/ ذكرت مصادر في وزارة الدفاع التركية، يوم الخميس، أن على حزب العمال الكوردستاني وجميع أذرعه "وقف أنشطته وحل نفسه وتسليم السلاح فورا دون قيد أو شرط"، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية.

وقالت المصادر إن حزب العمال الكوردستاني "أدرك ولو متأخرا بأنه لن يصل لأي مكان بواسطة عملياته، وأنه لا خيار له سوى حل نفسه بعد أن انتهى عمره".

وذكرت المصادر، أنه "لا ينبغي أن تكون هناك محاولة لإثارة البلبلة من خلال إثارة قضايا مثل وقف إطلاق النار التي لم يتضمنها نص الدعوة".

وأردفت: "كما ذكر وزير الدفاع يشار غولر لن نسمح بتخريب هذه العملية أو إطالة أمدها، سيتم اتخاذ نهج حذر وعقلاني".

وكان أوجلان المسجون مدى الحياة في تركيا، دعا في 27 فبراير/ شباط 2025، إلى حل جميع المجموعات التابعة لحزبه وإنهاء أنشطته المستمرة منذ أكثر من 40 عاما، وذلك في رسالة له باللغتين التركية والكوردية، تلاها وفد حزب "الديمقراطية ومساواة الشعوب" التركي في مؤتمر صحفي بإسطنبول، عقب زيارته لأوجلان في سجنه بجزيرة إمرلي.