تركيا توقف مسؤولاً إيرانياً بتهمة "اغتيال" معارض

شفق نيوز/ قالت مصادر مطلعة إن تركيا اعتقلت مسؤولا إيرانيا يشتبه بأنه حرض على قتل معارض إيراني في اسطنبول قبل نحو 15 شهرا.

وذكرت المصادر، تأكيدا لتقرير نشرته صحيفة صباح التركية، أنه تم اعتقال محمد رضا ناصر زاده في وقت سابق من الأسبوع الجاري للاشتباه بأنه دبر إطلاق النار على مسعود مولوي وردنجاني الذي كان ينتقد القيادة السياسية والقيادة العسكرية الإيرانية.

ويمكن أن تتسبب القضية في إلحاق الضرر بالعلاقات بين إيران وتركيا، وهما قوتان إقليميتان تقاربتا في ظل حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رغم خلافات عميقة بينهما أحيانا من بينها دعم الطرفين المتحاربين في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن تقرير الصحيفة التركية "لا أساس له".

Footage shows Turkish authorities detaining Iran’s Istanbul Consulate diplomat Reza Naserzadeh, who allegedly aided the mastermind behind the murder of Masoud Molavi Vardanjani in 2019, as he attempted to flee the country https://t.co/7K7NJngt8S pic.twitter.com/aj13TXvrNM