تركيا تعلن خطوات لتعزيز الأمن في البحر الأسود

شفق نيوز- أنقرة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الخميس، أن البلاد تتخذ التدابير اللازمة لمواجهة التهديدات في منطقة البحر الأسود في إطار "مبدأ المسؤولية الإقليمية".

ونقلت قناة "تي آر تي خبر" التركية عن متحدث باسم الوزارة قوله: "في إطار مبدأ المسؤولية الإقليمية، نتخذ إجراءات لمواجهة التهديدات البحرية المتعلقة بالحرب في أوكرانيا".

وأضافت الوزارة: "تهدف الإجراءات المتخذة إلى ضمان أمن مناطقنا البحرية ومنشآتنا الحيوية تحت الماء والسطح، وتشمل هذه الإجراءات الاستطلاع والمراقبة باستخدام القوات البحرية والجوية، بالإضافة إلى مواصلة الأنشطة ضمن مجموعة العمل بشأن الألغام في البحر الأسود".

وأكدت الوزارة أن "السلام الدائم، الذي يُفهم منه تسوية النزاع الأوكراني، من شأنه أن يُسهم في الحد من التهديدات البحرية ومعالجة قضايا السلامة الملاحية في البحر الأسود".

ودعا وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، في وقت سابق من اليوم الخميس، روسيا وأوكرانيا وجميع الأطراف الأخرى إلى عدم استهداف البنية التحتية للطاقة في الصراع الدائر بينهم وإنها تريد استمرار تدفق الطاقة دون انقطاع، وذلك بعد سلسلة من الهجمات التي وقعت قبالة سواحل تركيا على البحر الأسود.

وقالت أنقرة، العضو في حلف شمال الأطلسي والتي حافظت على علاقات جيدة مع كل من كييف وموسكو منذ بداية الحرب، إن "الهجمات على السفن المرتبطة بروسيا بالقرب من تركيا غير مقبولة وحذرت الطرفين من تبعاتها، وبحثت المسألة في اجتماع للحلف أمس الأربعاء".

وبعد الهجمات، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنع وصول أوكرانيا إلى البحر وقال إن روسيا ستكثف هجماتها على منشآت وسفن لكييف.

وأعلنت أوكرانيا، التي تستهدف صادرات النفط الروسية في وقت تقصف فيه موسكو شبكتها الكهربائية، مسؤوليتها عن هجوم بزوارق مسيرة على ناقلتين فارغتين كانتا متجهتين نحو ميناء روسي الأسبوع الماضي، لكنها نفت أي صلة لها بحادث آخر وقع يوم الثلاثاء حين قالت ناقلة ترفع العلم الروسي محملة بزيت دوار الشمس إنها تعرضت لهجوم بمسيرات.