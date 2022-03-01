تركيا تتخذ قرارًا محورياً بشأن الحرب الروسية- الاوكرانية

شفق نيوز/ أعلنت تركيا أنها أخطرت جميع الدول بعدم إرسال سفنها الحربية عبر المضائق التركية، وذلك وفقا لصلاحيات اتفاقية مونترو التي تمنح تركيا صلاحية مطلقة في إغلاق المضائق إذا كانت طرفًا في الحرب.

وفي أعقاب الهجمات الروسية على أوكرانيا، طلب السفير الأوكراني في أنقرة، فاسيل بودنار، من تركيا، إغلاق مضايقها البحرية أمام السفن الروسية لمصلحة أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية التركي،مولود تشاووش أوغلو: إذا لم تكن تركيا طرفًا في الحرب، فلديها صلاحية عدم السماح لسفن الدول المتحاربة بالعبور من مضائقها".

وأضاف وزير الخارجية التركي أن الاتفاقية لا تحظر عبور السفن الحربية العائدة إلى قواعدها في البحر الأسود.

وتابع"أخطرنا جميع الدول المشاطئة وغير المشاطئة للبحر الأسود بألا ترسل سفنها الحربية لتمر عبر مضائقنا".

وقال أوغلو إن الروس كانوا يتساءلون عما إذا كنا سنطبق الاتفاقية إن لزم الأمر أم لا، قلنا لهم إننا سنطبق الاتفاقية بحذافيرها.

ووصفت تركيا الغزو الروسي لأوكرانيا بأنه حرب يوم الأحد الماضي في تحول يمكن أن يمهد الطريق للدولة العضو في حلف شمال الأطلسي لسن اتفاق دولي يحد من مرور البحرية الروسية على البحر الأسود.

وبموجب اتفاقية مونترو لعام 1936، تسيطر تركيا على مضيق الدردنيل والبوسفور اللذان يربطان البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود ويمكنهما تقييد مرور السفن الحربية أثناء الحرب أو في حالة التهديد.

وفي محاولة للتوازن بين التزاماتها الغربية وعلاقاتها الوثيقة مع موسكو، قالت أنقرة إن الهجوم الروسي غير مقبول لكن حتى يوم الأحد لم تكن قد وصفت الوضع بأنه حرب.