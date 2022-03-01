سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تركيا تتخذ قرارًا محورياً بشأن الحرب الروسية- الاوكرانية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-01T09:07:47+0000
تركيا تتخذ قرارًا محورياً بشأن الحرب الروسية- الاوكرانية

شفق نيوز/ أعلنت تركيا أنها أخطرت جميع الدول بعدم إرسال سفنها الحربية عبر المضائق التركية، وذلك وفقا لصلاحيات اتفاقية مونترو التي تمنح تركيا صلاحية مطلقة في إغلاق المضائق إذا كانت طرفًا في الحرب.

وفي أعقاب الهجمات الروسية على أوكرانيا، طلب السفير الأوكراني في أنقرة، فاسيل بودنار، من تركيا، إغلاق مضايقها البحرية أمام السفن الروسية لمصلحة أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية التركي،مولود تشاووش أوغلو: إذا لم تكن تركيا طرفًا في الحرب، فلديها صلاحية عدم السماح لسفن الدول المتحاربة بالعبور من مضائقها".

وأضاف وزير الخارجية التركي أن الاتفاقية لا تحظر عبور السفن الحربية العائدة إلى قواعدها في البحر الأسود.

وتابع"أخطرنا جميع الدول المشاطئة وغير المشاطئة للبحر الأسود بألا ترسل سفنها الحربية لتمر عبر مضائقنا".

وقال أوغلو إن الروس كانوا يتساءلون عما إذا كنا سنطبق الاتفاقية إن لزم الأمر أم لا، قلنا لهم إننا سنطبق الاتفاقية بحذافيرها.

ووصفت تركيا الغزو الروسي لأوكرانيا بأنه حرب يوم الأحد الماضي في تحول يمكن أن يمهد الطريق للدولة العضو في حلف شمال الأطلسي لسن اتفاق دولي يحد من مرور البحرية الروسية على البحر الأسود.

وبموجب اتفاقية مونترو لعام 1936، تسيطر تركيا على مضيق الدردنيل والبوسفور اللذان يربطان البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود ويمكنهما تقييد مرور السفن الحربية أثناء الحرب أو في حالة التهديد.

وفي محاولة للتوازن بين التزاماتها الغربية وعلاقاتها الوثيقة مع موسكو، قالت أنقرة إن الهجوم الروسي غير مقبول لكن حتى يوم الأحد لم تكن قد وصفت الوضع بأنه حرب.

related

تحطم طائرة نقل عسكرية في روسيا ومقتل طاقمها

Date: 2022-02-24 19:57:47
تحطم طائرة نقل عسكرية في روسيا ومقتل طاقمها

بايدن يتعهد بـ"رد سريع وحاسم على أي غزو روسي"

Date: 2022-02-13 18:56:29
بايدن يتعهد بـ"رد سريع وحاسم على أي غزو روسي"

مسؤولون في أوكرانيا يقولون إن قوات روسية دخلت العاصمة كييف

Date: 2022-02-25 09:30:48
مسؤولون في أوكرانيا يقولون إن قوات روسية دخلت العاصمة كييف

الكرملين يعترف: العقوبات قوية ومؤلمة لكن روسيا لديها القدرة على تعويض الأضرار

Date: 2022-02-28 10:27:10
الكرملين يعترف: العقوبات قوية ومؤلمة لكن روسيا لديها القدرة على تعويض الأضرار

قوات روسية على مشارف كييف وبودولياك محذرا أوروبا: ستسقطون معنا

Date: 2022-02-24 15:23:50
قوات روسية على مشارف كييف وبودولياك محذرا أوروبا: ستسقطون معنا

تركيا تغلق البحر الأسود أمام السفن الروسية

Date: 2022-02-26 14:28:31
تركيا تغلق البحر الأسود أمام السفن الروسية

أوكرانيا تصف سيطرة روسيا على تشيرنوبل بـ"إعلان حرب على أوربا" وموسكو: حققنا اهدافنا هذا اليوم

Date: 2022-02-24 18:26:28
أوكرانيا تصف سيطرة روسيا على تشيرنوبل بـ"إعلان حرب على أوربا" وموسكو: حققنا اهدافنا هذا اليوم

حرب روسيا وأوكرانيا .. ثماني دول مهددة بأزمة خبز

Date: 2022-02-15 07:34:15
حرب روسيا وأوكرانيا .. ثماني دول مهددة بأزمة خبز