تركيا: الخطوة المقبلة مع سوريا عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية

شفق نيوز / أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، التخطيط لعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية التركي والسوري، مبيناً أنه لا يوجد جدول زمني محدد لاجتماع قادة بلدان تركيا وسوريا وروسيا.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الوزير التركي، قوله بالعاصمة أنقرة، خلال "اجتماع تقييم نهاية العام" الذي يتضمن فعاليات وزارة الخارجية التركية، إن "النظام السوري يرغب بعودة السوريين إلى بلادهم"، مؤكدا على أنه "من المهم أن يتم ذلك بشكل إيجابي مع ضمان سلامتهم".

والتقى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، ومدير المخابرات، هاكان فيدان، الأربعاء، بوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ووزير الدفاع في النظام السوري، علي محمود عباس، ورئيسي المخابرات السورية والروسية في موسكو.

وتعليقا على اجتماع المسؤولين، قال أوغلو "بصفتها المرحلة الثانية من خارطة الطريق، يجب التخطيط لعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، لا يوجد جدول زمني محدد لموعد الاجتماع. وبالمثل، لا يوجد موعد محدد لاجتماع القادة الثلاثي، لكن شهر يناير هو موعد مبكر جدا، وقد يكون الوقت مبكرا لمثل هذا الاجتماع، حتى بالنسبة لنا".

وتابع: "يمكنني القول إنه كان اجتماعا مفيدا"، مبيناً بالقول "نعتقد أن التنسيق مع النظام مهم للتوصل إلى حل سياسي لسلام واستقرار دائمين وهذه المشاركة مهمة من حيث المصالحة بين النظام والمعارضة المعتدلة على خارطة الطريق".