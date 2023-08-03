ترامب يواجه تهمة التآمر ضد أمريكا

شفق نيوز / توجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم الخميس، إلى واشنطن، للمُثول أمام محكمة فيدرالية بتُهمة محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، و"التآمر ضد الدولة" وعرقلة إجراء رسمي وانتهاك الحقوق الانتخابية.

وستتولى القاضية تانيا شوتكان، النظر في القضية الجنائية ضد ترامب.

وكانت لائحة اتهامات جنائية، قد وُجهت لترامب، الثلاثاء الماضي، بسبب مساعيه لإلغاء هزيمته في انتخابات الرئاسة عام 2020 خلال الفترة الي سبقت أعمال الشغب العنيفة التي ارتكبها مؤيدوه في مبنى الكابيتول مع قيام وزارة العدل بمحاسبته على جهده غير المسبوق لمنع التداول السلمي للسلطة الرئاسية، وتهديد الديمقراطية الأمريكية.

وتلقي اللائحة، المكونة من أربعة اتهامات ضمن القضية الجنائية الثالثة ضد ترامب، نظرة أعمق على لحظة مظلمة في تاريخ الولايات المتحدة، أسفرت عن تحقيقات فيدرالية شاملة، وجلسات استماع عامة.

وتؤرخ لائحة الاتهام لحملة من الأكاذيب حول نتائج الانتخابات استمرت عدة أشهر.

وتضمنت لائحة الاتهام، الصادرة يوم الثلاثاء، التآمر للاحتيال على حكومة الولايات المتحدة التي قادها ترامب يوما ما، والاعتداء على "الوظيفة الأساسية" للديمقراطية.

من جانبها، وصفت حملة ترامب، الاتهامات بـ "الزائفة"، وتساءلت عن سبب استغراق الإعلان عن هذه الاتهامات عامين ونصف.