ترامب يلوح بخيارات صعبة لحماس ويكشف خططاً عسكرية ضخمة

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أنه في انتظار موافقة حركة حماس لقبول خطة إنهاء الحرب، وبينما أشار إلى أن رفضها سيجعلها في وضع "صعب جداً"، تطرق إلى "التهديدات الروسية" والحرب في أوكرانيا وتسليح جيش بلاده عبر خطط عسكرية ضخمة.

وذكر ترامب في كلمة متلفزة له اليوم، أنه "في انتظار حماس لقبول مقترحات السلام، وإذا لم توافق على خطة إنهاء الحرب في غزة فإن وضعها سيكون صعباً جداً، لكن إذا نجحت الخطة التي قدمتها فسيكون ذلك بمثابة إنهاء حروب عدة".

وقال الرئيس الأمريكي: "أنهيتُ 9 حروب كبيرة منذ بدء ولايتي وآخرها الإعلان أمس عن خطة السلام في الشرق الأوسط، إذ نجحتُ خلال الشهور التسعة الماضية في تسوية حروب عدة على رأسها الحرب بين الهند وباكستان وأبلغتهما بأنهما لو واصلتا الحرب فلن يكون هناك أي تبادل تجاري بيننا".

وأضاف، "كما أنهيتُ الحرب بين أرمينيا وأذربيجان بعد أن استمرت نحو 36 عاماً، وسأعمل على جمع الرئيسين بوتين وزيلنسكي لإنهاء الحرب المدمرة الجارية بينهما، ولو لم يتم تزوير انتخابات عام 2020 لأصبحتُ رئيساً ولما اندلعت الحرب في أوكرانيا، لذلك أستحقُ جائزة نوبل للسلام وعدم حصولي عليها سيكون إهانة كبيرة للولايات المتحدة"، على حد تعبيره.

وأشار ترامب إلى أن "روسيا هددتنا في الفترة الأخيرة وأرسلتُ غواصة نووية وهي السلاح الأكثر فتكاً، وكنا متأخرين عن روسيا والصين في مجال الأسلحة الفضائية لكننا الآن نتفوق عليهما بنسبة أكثر من 180%".

وتابع، "كنا نتعرضُ لاستغلال تجاري على مدى سنوات عدة، لكن استطعتُ أن أحصل لبلادنا على تريليونات الدولارات وعدنا أمة غنية مرة أخرى".

وأكد أنه "أعدتُ بناء جيشنا خلال ولايتي الأولى ليصبح الأقوى في العالم، وهذا ما أركز عليه أكثر من أي وقت مضى، إذ يجب أن نكون أقوياء لدرجة ألا تجرؤ أي دولة على تحدينا، وأقوياء لدرجة ألا يجرؤ أي عدو على تهديدنا".

وشدد "ملتزمون بإنفاق تريليون دولار على المؤسسة العسكرية عام 2026"، لكنه أقرّ في الوقت نفسه بالقول "نواجه أحياناً مشكلة في الذخائر الدفاعية ونعاني نقصاً في هذا الجانب وسنعمل على معالجة هذا الأمر".

وكشف الرئيس الأمريكي "نستعدُ لإنتاج مقاتلة جديدة من الجيل السادس وهي أعظم طائرة مقاتلة في التاريخ، وسنعزز القطع البحرية في أسطولنا وسنضيف 19 سفينة جديدة".