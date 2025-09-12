ترامب يعلن القبض على مشتبه به في قتل تشارلي كيرك

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، القبض على المشتبه به في مقتل الناشط تشارلي كيرك، مشيرًا إلى أنه يستحق الإعدام.

وقال ترامب خلال مقابلة صحفية: "بدرجة عالية من اليقين أعتقد أنه تم القبض على المشتبه به في مقتل تشارلي كيرك"، مشيرا إلى أن "المعلومات الحاسمة التي أدت إلى الاعتقال جاءت من شخص مقرب من المشتبه به".

وبحسبه، من المتوقع أن تصدر السلطات إعلانا رسميا بشأن الاعتقال اليوم، مشيرا إلى أن "مصالح الشرطة وأعوان وزارة العدل قاموا بعمل عظيم في قضية كيرك".

وأضاف: "أتمنى أن تطبق عقوبة الإعدام على القاتل".

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي)، أمس الخميس، عن رصد مكافأة تصل إلى 100 ألف دولار أمريكي، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد هوية أو اعتقال شخص أو أفراد مسؤولين عن مقتل الناشط السياسي تشارلي كيرك.

وجاء في بيان للمكتب، أنه "يقدم (إف بي آي) مكافأة تصل إلى 100 ألف دولار أمريكي، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد هوية أو اعتقال الشخص أو الأفراد المسؤولين عن مقتل تشارلي كيرك، الأربعاء الموافق 10 سبتمبر(أيلول) 2025، في جامعة يوتا فالي بمدينة أوريم، بولاية يوتا".

وقال ترامب، في حفل أقيم في البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية) لإحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، الإرهابية: "يسرني أن أعلن أنني سأمنح تشارلي كيرك "وسام الحرية" الرئاسي قريبا بعد وفاته، وسيتم الإعلان عن موعد الحفل، ولا يسعني إلا أن أضمن لكم شيئا واحدا، وهو أن يكون لدينا حشد كبير جدا في الاحتفالية".

وأعلن الرئيس الأمريكي، أمس الخميس، أن الناشط المحافظ تشارلي كيرك، الذي توفي إثر تعرضه لعملية اغتيال في جامعة وادي يوتا، يوم الأربعاء، سيُمنح "وسام الحرية" الرئاسي.

وتوفي تشارلي كيرك، أمس الأول الأربعاء، في المستشفى متأثرًا بطلق ناري في رقبته، خلال فعالية بجامعة يوتا فالي، ووصف ترامب مقتله بأنه "لحظة عصيبة على الأمة"، وتعهد بكشف الجناة.