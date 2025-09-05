ترامب يخفّض الرسوم على السيارات اليابانية

شفق نيوز- واشنطن

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مرسوما يقضي بخفض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية إلى 15 بالمئة بدلا من 27,5 بالمئة، وينص على أن التعريفات المفروضة على غالبية المنتجات اليابانية لن تتجاوز هذا الحد الجديد.

و ستدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ بعد سبعة أيام على نشر المرسوم الجديد في الجريدة الرسمية الأميركية الأمر الذي لم يحصل بعد.

ورحبت طوكيو بالمرسوم، اليوم الجمعة، وقال الأمين العام لمجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي إنه يشكل "تطبيقا أمينا و ملموسا للاتفاق المبرم بين البلدين في تموز/ يوليو الماضي".

جاء ذلك بعد أن زار المفاوض الياباني المكلف الرسوم الجمركية ريوسي أكازاوا واشنطن، أمس الخميس، لحث ترامب على توقيعه بعدما تأخر الأمر.