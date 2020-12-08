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ترامب مهدداً بفيتو.. "النواب الأمريكي" يصوّت اليوم على ميزانية الدفاع

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-08T05:05:47+0000
ترامب مهدداً بفيتو.. "النواب الأمريكي" يصوّت اليوم على ميزانية الدفاع

شفق نيوز/ يصوّت مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء على مشروع قانون شامل للإنفاق الدفاعي، وهو واحد من ثلاثة تشريعات كبيرة ستطرح أمام الكونغرس هذا الشهر، لكن الميزانية الدفاعية تواجه ”فيتو“ محتملا من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال ماك ثورنبيري كبير الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة والداعم الرئيسي للميزانية الجديدة التي تبلغ قيمتها 740,5 مليار دولار إن تمريرها يسهل إقرار الميزانية الفدرالية وحزمة تحفيز ثانية للاقتصاد الذي يعاني من تداعيات أزمة كورونا.

وأضاف للصحافيين ”كلما كان التصويت قويا تقل فرص التعامل مع فيتو لاحقا“.

لكن رئيس اللجنة الديموقراطي آدم سميث كان أكثر وضوحا حين قال إنه في حال استخدم الرئيس الفيتو ضد ”قانون الترخيص للدفاع الوطني“ فإن النواب سيعودون للتصويت ”لابطاله“.

ومن المتوقع أن تتم المصادقة على ميزانية الدفاع السنوية لعام 2021 في مجلسي النواب والشيوخ هذا الأسبوع، ما يوفر زيادة 3 بالمئة على رواتب العسكريين.

وفي تموز/يوليو تمت المصادقة على نسختين منفصلتين للقانون في مجلسي النواب والشيوخ بغالبية أكثر من ثلثي الأصوات اللازمة لتفادي ”فيتو“ رئاسي.

وقال ترامب إنه سيسحب تهديده باستخدام ”الفيتو“ في حال أزال النواب البند المتعلق بتغيير أسماء قواعد عسكرية تكرّم رموز قادة الكونفدرالية الأمريكية.

كما طالب ايضا باضافة بند يلغي العمل بالقانون الذي يعرف باسم ”المادة 230“ التي تحمي وسائل التواصل الاجتماعي من المسؤولية عما ينشره المستخدمون على منصاتها.

ومن النقاط العالقة الأخرى معارضة مشروع قانون ميزانية الدفاع لخطة ترامب التي أعلن عنها في تموز/يوليو وتقضي بخفض عديد القوات الأمريكية في ألمانيا.

لكن الوقت ينفد امام النواب لتجنب ”إغلاق حكومي“.

فمهلة اقرار تمويل فدرالي تنتهي في 11 كانون الأول/ديسمبر، ويمكن للكونغرس تمديدها اسبوعا واحدا فقط للتوصل الى اتفاق حول ميزانية 2021 قبل عطلة عيد الميلاد.

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