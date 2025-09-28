ترامب مخاطباً الشرق الأوسط: استعدوا لحدث تاريخي

شفق نيوز- واشنطن

خاطب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، الشرق الأوسط بالاستعداد لحدث "تاريخي"، في إشارة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال ترامب في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، إنه: "لدينا فرصة حقيقية لتحقيق إنجاز عظيم في الشرق الأوسط. الجميع على أهبة الاستعداد لحدث استثنائي، لأول مرة على الإطلاق. سننجح في إنجاز هذا الأمر".

ويستعد ترامب للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم غد الاثنين، في البيت الأبيض، حيث من المرجح أن تُطرح تفاصيل الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أشهر.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن مصادر أمريكية، فإن ترامب سيمارس ضغوطاً على نتنياهو خلال اللقاء، لدفع العملية السياسية قُدماً، فيما ستسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تقديم مطالب وتعديلات على بعض بنود الخطة، والتي تتضمن "تنازلات كبيرة".

وكان ترامب، ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، قد قدما خطة لإنهاء الحرب في غزة خلال لقاء مع زعماء عرب ومسلمين مؤخراً بحسب ثلاثة مصادر حضرت اللقاء أو اطلعت على محتواه.