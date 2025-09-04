ترامب لأوروبا: أوقفوا شراء النفط الروسي

شفق نيوز- واشنطن

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، من زعماء أوروبيين بوقف شراء النفط الروسي، حسبما أفاد مسؤول بالبيت الأبيض.

وأضاف المسؤول أن "ترامب أكد أيضاً خلال اتصال على ضرورة ممارسة الزعماء الأوروبيين ضغوطاً اقتصادية على الصين لتمويلها الحرب الروسية"، وفق وكالة "رويترز".

وبحثت الدول الأوروبية الداعمة لأوكرانيا، اليوم الخميس، مع الرئيس الأمريكي الضمانات الأمنية التي ينبغي تقديمها لكييف وسبل تكثيف الضغط على روسيا لحملها على الجلوس إلى طاولة مفاوضات السلام.

وكان الرئيس الأمريكي الذي أعرب أخيراً عن خيبة أمل كبيرة ببوتين، قد ألمح، أمس الأربعاء، إلى احتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا ما لم تستجب لتطلعات السلام من دون أن يخوض في التفاصيل.

وقال ترامب: "ليست لدي أي رسالة للرئيس بوتين، فهو يعرف موقفي، وسيتخذ قراراً بطريقة أو أخرى"، مضيفاً: "مهما كان قراره، فإما أن نكون سعداء به أو غير سعداء، وإذا كنا غير راضين عنه، فسترون أشياء تحدث".