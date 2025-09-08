ترامب بعد مداهمة "هيونداي": وظّفوا الأمريكيين

شفق نيوز- واشنطن

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشركات الأجنبية التي تستثمر في الولايات المتحدة إلى توظيف وتدريب العمال الأمريكيين، وذلك تعليقا على مداهمة مصنع هيونداي في ولاية جورجيا هذا الأسبوع.

وفي منشور على منصته "تروث سوشال"، قال ترامب، إن "استثماراتكم مرحب بها، ونحن نشجعكم على جلب أفرادكم الأذكياء جدا، ذوي المواهب التقنية الرائعة، بشكل قانوني، لبناء منتجات عالمية المستوى، وسنجعل ذلك ممكناً لكم بسرعة وبشكل قانوني، ما نطلبه في المقابل هو أن تقوموا بتوظيف وتدريب العمال الأمريكيين". وأضاف: "ندعو جميع الشركات الأجنبية التي تستثمر في الولايات المتحدة إلى احترام قوانين الهجرة في أمتنا".

وكانت السلطات الأمريكية قد شنت يوم الخميس الماضي مداهمة لمصنع بطاريات هيونداي في جورجيا، في ما وصفته بأنه "عملية إنفاذ كبرى لقوانين الهجرة".

وقالت المدعية الأمريكية مارجريت هيب يوم الجمعة إن العملية أسفرت عن تحديد واحتجاز أكثر من 400 عامل غير شرعي، مشيرة إلى أن الهدف هو الحد من التوظيف غير القانوني ومنع أصحاب العمل من الحصول على ميزة غير عادلة، إضافة إلى حماية العمال غير المصرح لهم من الاستغلال.

وأدت الاعتقالات إلى توترات دبلوماسية بين واشنطن وسيول، حيث أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية يوم الجمعة أن الأنشطة الاقتصادية للشركات المستثمرة في الولايات المتحدة وحقوق ومصالح مواطنيها "لا ينبغي انتهاكها بطريقة غير عادلة".