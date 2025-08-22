ترامب: الجمع بين بوتين وزيلينسكي اشبه بخلط الزيت بالماء

شفق نيوز- واشنطن

اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، بأن جمع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي هو مهمة بالغة الصعوبة، وذلك بعدما التقى كلا منهما على حدة هذا الشهر سعيا لوضع حد للحرب بين موسكو وكييف.

وقال ترامب للصحافيين في واشنطن: "سنرى اذا كان بوتين وزيلينسكي سيعملان معا. تعرفون، الأمر يشبه بعض الشيء (خلط) الزيت بالماء. لا يتفقان كثيرا لأسباب جلية".

وردا على سؤال عما اذا كان اجتماع كهذا سيتطلب حضوره شخصيا، أجاب الرئيس الأمريكي: "سنرى".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن "لا خطة لعقد لقاء" بين الرئيسين الروسيفلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.