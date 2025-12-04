تحطم مقاتلة "إف-16" أميركية في كاليفورنيا.. فيديو

شفق نيوز– كاليفورنيا

تحطمت مقاتلة من طراز "إف-16" تابعة للقوات الجوية الأميركية، قرب قاعدة تشاينا ليك للأسلحة البحرية في ولاية كاليفورنيا، فيما نجح الطيار في القفز بالمظلة بسلام، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أميركية، اليوم الخميس.

وتُعد قاعدة تشاينا ليك أحد أكبر مرافق البحث والتطوير واختبار الأنظمة التسليحية المتقدمة في الولايات المتحدة.

وأكدت التقارير أن المقاتلة المنكوبة كانت تابعة لفريق العروض الجوية الشهير "ثاندربيردز".

وأوضح الجيش الأميركي أنه تم فتح تحقيق رسمي لتحديد أسباب الحادث، دون تأكيد أي فرضية حتى الآن.