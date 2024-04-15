تحسبا لهجمات جديدة.. شركة طيران امريكية تلغي رحلاتها لإسرائيل والأردن

شفق نيوز/ علّقت شركة يونايتد إيرلاينز الامريكية يوم الاثنين، رحلاتها الجوية نحو دولتين في الشرق الأوسط.

وبحسب خبر عاجل أوردته وكالة رويترز؛ أن شركة الطيران "يونايتد إيرلاينز" شركة الطيران الوطنية في الولايات المتحدة، ألغت رحلاتها إلى "تل أبيب" اليوم ومن مطار واشنطن دالاس إلى عمّان غداّ.

وأبلغ وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت، نظيره الامريكي لويد أوستن، في وقت سابق من يوم الإثنين، بأن لا خيار أمام اسرائيل سوى الرد على الهجوم الإيراني.

ونقلت أكسيوس عن مسؤول مطلع قوله، إن "غالانت أبلغ أوستن أن إسرائيل لا يمكن أن تسمح بإطلاق صواريخ باليستية عليها دون رد".

وأضاف المسؤول، أن "أوستن شدد على ضرورة بذل كل ما هو ممكن لتجنب مزيد من التصعيد".

وشنت إيران ليل السبت الأحد، أول عملية عسكرية مباشرة من نوعها ضد إسرائيل، باستخدام أكثر من 300 مسيرة وصاروخ، وذلك ردا على الضربة التي نسبت إلى إسرائيل واستهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق، وأدت إلى قتل قيادات بالحرس الثوري الإيراني.

وبينما تصدت الدفاعات الإسرائيلية لـ 99 بالمئة من المسيرات والصواريخ الإيرانية، اعتبر رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن الهجوم حقق أهدافه بالكامل.