تحذير عاجل.. نصف مليار إنسان يواجهون الجوع بحلول 2030

شفق نيوز- موسكو

أعلن مدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)أوليغ كوبياكوف، يوم الأحد، أنه وفقًا للتوقعات، سيعاني 512 مليون شخص من الجوع في عام 2030.

وأوضح كوبياكوف، في مع الاتحاد الروسي، لوكالة "سبوتنيك"، أنه "وفقًا للتوقعات الحالية، في عام 2030، وفي حال استمرار الاتجاهات الحالية، سيعاني 512 مليونا من جيراننا حول العالم من سوء التغذية المزمن، 60% من هؤلاء يعيشون في أفريقيا".

وأضاف أن "هذه البيانات، تُشير إلى ضرورة تكثيف التعاون الدولي، وزيادة التمويل المخصص للزراعة والبنية التحتية، لسلسلة الأغذية الزراعية بشكل كبير".

وذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، في 3 تشرين الأول/ كانون الأول الماضي، أن أسعار السلع الغذائية العالمية انخفضت في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأفادت المنظمة الأممية، في تقرير لها يوم الجمعة الماضي، بأن انخفاض أسعار الأغذية العالمية في أيلول/ سبتمبر الماضي، يعود إلى هبوط أسعار السكر ومنتجات الألبان، متجاوزة ارتفاع أسعار اللحوم.

وأوضحت أن متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة دوليا، قد بلغ 128.8 نقطة في أيلول/سبتمبر الماضي، بانخفاض عن قراءة معدّلة بلغت 129.7 نقطة، في شهر آب/ أغسطس الماضي.