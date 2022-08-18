تحت التهديد.. أب "يغتصب" ابنته القاصر لمدة عامين

شفق نيوز/ أصدرت محكمة مصرية، يوم الخميس، حكماً بالسجن المؤبد على أب لم يكتف بـ"اغتصاب" ابنته القاصر، بل استمر بذلك لمدة عامين.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، تعود حيثيات الجريمة إلى تلقي مدير أمن الشرقية إخطاراً يفيد بالقبض على (ع. ع. ف. ا)، وهو أب قام في العام 2022 وما قبله، "بهتك عرض ابنته بالقوة والتهديد مستغلا ضعفها وما له من سلطة عليها".

كما تبين من خلال تحقيقات الجهات المختصة في منطقة العاشر من رمضان بالمحافظة المصرية، أن المتهم "قام بالاعتداء على ابنته وهددها بعدم الإبلاغ، وذلك منذ أن كانت في الرابعة عشرة من عمرها".

وأشارت التحقيقات، إلى أن الأب المتهم "عاود تكرار ذلك أكثر من مرة لمدة عامين كاملين حتى أتمت الطفلة عمر السادسة عشرة من عمرها وكشفت عن ما تتعرض له من والدها".

وحينها أحالت النيابة الأب المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها اليوم بسجنه 25 عاما.