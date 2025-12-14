تايلاند تفرض حظر تجول في "إقليم ترات" مع استمرار القتال مع كمبوديا

شفق نيوز- بانكوك

أعلنت تايلاند، يوم الأحد، حظر تجول في إقليم ترات بجنوب شرق البلاد، يوم الأحد، مع امتداد القتال مع كمبوديا إلى أماكن ساحلية في منطقة حدودية متنازع عليها، وذلك بعد يومين من قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الجانبين اتفقا على وقف القتال.

ولجأ البلدان إلى حمل السلاح عدة مرات هذا العام منذ مقتل جندي كمبودي في مناوشات وقعت في أيار/ مايو، مما أدى إلى تجدد صراع أدى إلى نزوح مئات الآلاف على جانبي الحدود.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية الأميرال سوراسانت كونجسيري في مؤتمر صحفي في بانكوك بعد إعلان حظر التجول "بشكل عام، هناك اشتباكات مستمرة منذ أن أكدت كمبوديا مجددا انفتاحها على وقف إطلاق النار أمس السبت".

وأضاف أن "تايلاند منفتحة على حل دبلوماسي لكن على كمبوديا أن توقف العمليات القتالية أولا قبل أن نتمكن من التفاوض".

وقالت القوات التايلاندية، أمس السبت، إنها دمرت جسرا تستخدمه كمبوديا لإيصال أسلحة ثقيلة وعتاد آخر إلى المنطقة وشنت عملية استهدفت مدفعية كانت متمركزة بشكل مسبق في مقاطعة كوه كونج الساحلية في كمبوديا.

ويشمل حظر التجول الذي فرضته تايلاند خمسة أحياء في إقليم ترات المجاور لكوه كونج، باستثناء جزيرتي كوه تشانج وكوه كود السياحيتين.

وفرض الجيش في وقت سابق حظر تجول في إقليم ساكيو في شرق البلاد، ولا يزال ساريا.

وتبادلت تايلاند وكمبوديا إطلاق النار بالأسلحة الثقيلة عند نقاط عديدة على حدودهما الممتدة لمسافة 817 كيلومترا منذ يوم الاثنين، في بعض من أعنف المعارك منذ اشتباك استمر خمسة أيام في تموز/ يوليو وانتهى بوساطة من ترامب وماليزيا.