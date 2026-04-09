بأمر من بوتين.. روسيا تعلن هدنة "عيد الفصح" مع أوكرانيا

شفق نيوز- موسكو

أعلن الكرملين الروسي، يوم الخميس، هدنة مؤقتة مع أوكرانيا بمناسبة "عيد الفصح" بموجب قرار من الرئيس فلاديمير بوتين.

وجاء في بيان نشر على موقع الكرملين: "بموجب قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، ف. ف. بوتين، وبمناسبة حلول عيد الفصح الأرثوذكسي (قيامة المسيح المجيدة)، يعلن عن هدنة اعتباراً من الساعة 16:00 من يوم 11 نيسان/ أبريل حتى نهاية يوم 12 نيسان/ أبريل 2026".

يذكر أن الحرب الروسية الأوكرانية بدأت في شباط/ فبراير 2014، عندما استولت روسيا على شبه جزيرة القرم ودعمت الانفصاليين في منطقة دونباس، وتصاعدت الحرب إلى غزو في 24 شباط/ فبراير 2022 عندما شنت روسيا هجوماً واسع النطاق على أوكرانيا.