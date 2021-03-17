سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بأجهزة طرد مركزي متطورة.. إيران تباشر تخصيب اليورانيوم في نطنز

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-17T04:51:11+0000
بأجهزة طرد مركزي متطورة.. إيران تباشر تخصيب اليورانيوم في نطنز

شفق نيوز/ أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في محطة نطنز تحت الأرض باستخدام مجموعة متطورة من أجهزة الطرد المركزي IR-4.

وقالت رويترز إن إيران بدأت، العام الماضي، في نقل مجموعات طرد مركزي من محطة فوق الأرض في نطنز إلى محطة تخصيب الوقود تحت الأرض (FEP)، وهي تقوم بالفعل بالتخصيب تحت الأرض بأجهزة طرد مركزي من طراز IR-2m.

وقالت الوكالة الدولية في تقرير للدول الأعضاء، الاثنين، إنها "تحققت من أن إيران بدأت في تغذية سلسلة من 174 جهاز طرد مركزي من طراز IR-4 تم تركيبها بالفعل في تخصيب الوقود تحت الأرض (FEP) بسادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي".

وبدأت إيران في سحب التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، المبرم عام 2015، تدريجيا، ومن بينها رفع درجات تخصيب اليورانيوم، وذلك منذ أن انسحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية عليها.

وأبدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، استعدادها للعودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت بداية عودة طهران إلى التزاماتها. في المقابل، تشدد إيران على أولوية رفع العقوبات، مؤكدة أنها ستعود إلى التزاماتها في حال قامت الولايات المتحدة بذلك.

وتبذل الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في الاتفاق في الآونة الأخيرة، جهودا دبلوماسية سعيا لإعادة إحيائه، لا سيما لجهة ردم الهوة في التجاذب القائم بين طهران وواشنطن حول الطرف الذي يجدر به الإقدام على الخطوة الأولى.

related

رسميا.. طهران ترفض مقترحا أوروبيا لعقد مباحثات نووية بمشاركة واشنطن

Date: 2021-02-28 19:20:17
رسميا.. طهران ترفض مقترحا أوروبيا لعقد مباحثات نووية بمشاركة واشنطن

إسرائيل تتوجه إلى أوروبا للتحشيد ضد برنامج إيران النووي

Date: 2021-03-14 09:03:06
إسرائيل تتوجه إلى أوروبا للتحشيد ضد برنامج إيران النووي

تقرير أمريكي يستعرض دروساً بينها عراقية أمام إدارة بايدن للتفاوض مع إيران

Date: 2021-01-27 19:23:59
تقرير أمريكي يستعرض دروساً بينها عراقية أمام إدارة بايدن للتفاوض مع إيران

بلينكن: إيران ربما تكون على بعد أسابيع من امتلاك مواد لسلاح نووي

Date: 2021-02-01 13:24:40
بلينكن: إيران ربما تكون على بعد أسابيع من امتلاك مواد لسلاح نووي

بايدن يقول "لا" لرفع العقوبات على إيران: هناك شرط وحيد

Date: 2021-02-07 16:03:24
بايدن يقول "لا" لرفع العقوبات على إيران: هناك شرط وحيد