بينهن عراقية .. داعش يجهز على ثلاث نساء في مخيم الهول بسوريا

شفق نيوز/ قالت وسائل إعلام مقربة من الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد في سوريا اليوم الثلاثاء إن القوات الأمنية عثرت في مخيم الهول، ليلة أمس، على جثث ثلاث نساء قتلن داخل المخيم، جنسية إحداهن عراقية.

وما تزال هوية الجثتين الأخريين مجهولة حسب ما أفادت به مصادر من داخل المخيم، ليرتفع بذلك عدد الذين قتلوا خلال العام 2022 إلى 9 أشخاص.

ونقلت تلك الوسائل عن مصدر أمني قوله، إن الجثة التي تم العثور عليها في القطاع الأول تعود لعراقية اسمها سورية عواد عويد، من مواليد العراق/ البعاج 1982، وقتلت بعد أن تلقت رصاصتين في الرأس وأخرى في الكتف، أما الجثتين الأخريين ما تزالان مجهولتين، وجار التحقيق للتعرف عليهما، بعد تلقي كل منهما رصاصتين في الرأس.

وأعاد المصدر نفسه "ارتكاب هذه الجرائم إلى خلايا داعش والمكوّنة من النسوة الموجودات في مخيم الهول، ممن يحاولن ترسيخ الفكر الداعشي ونشره في المخيم، عبر هكذا جرائم بحق كل من يحاول التخلص من الفكر المتطرف".

وحسب سجلات القوات الأمنية في المخيم، يرتفع عدد الذين قضوا في مخيم الهول، منذ مطلع العام الحالي، إلى 9 أشخاص بين "سوريين، عراقيين، وأجانب"، جلهم قتلوا من خلال أسلحة حادة.