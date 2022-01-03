بينهم ترامب ودول.. إيران تحدد 125 متهماً ضالعين في قتل سليماني

شفق نيوز/ أعلنت إيران، اليوم الاثنين، أنها حددت 125 متهماً ضالعين في مقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني بغارة أمريكية قبل عامين في مطار بغداد، على رأسهم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب ودول لم تسمها.

وقال مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، إن الولايات المتحدة هي المسؤول المباشر عن اغتيال قاسم سليماني.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اعتبر آبادي أن ترامب على رأس المتهمين لأنه أصدر أمر التنفيذ، لافتاً إلى أن الـ125 متهما غالبيتهم عناصر في هيكل الإدارة الأمريكية.

وأشار مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية إلى أن هناك دولاً أخرى ضالعة في العملية تتم متابعتها، موضحاً أن بلاده تهدف مشاركة الحكومة العراقية في تحقيق العدالة من المتهمين باعتبارها بلد وقوع الحادث.

وختم آبادي بقوله، إن الرئيس الأمريكي السابق ترامب أقر بنفسه بأنه أمر بتنفيذ هذا "العمل الإرهابي" معتبر ذلك فخرا لنفسه. مشيرا إلى أن إقرار ترامب يعد وثيقة قابلة للاستناد في المحاكم الدولية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 كانون الثاني/ يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.

وبعدها بأيام وتحديدا في 8 كانون الثاني/ يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني، لم يسفر عن وقوع ضحايا من العسكريين الأمريكيين.