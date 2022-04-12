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بينهم اطفال.. العثور على جثث 6 أشخاص قتلوا بالرصاص في كييف

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-12T12:59:38+0000
بينهم اطفال.. العثور على جثث 6 أشخاص قتلوا بالرصاص في كييف

شفق نيوز/ أعلنت النيابة العامة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، العثور على جثث  6 أشخاص قتلوا بالرصاص في قبو بضاحية كييف الشرقية التي انسحب منها الجيش الروسي نهاية آذار/ مارس.

وقالت النيابة، في منشور على فيسبوك مصحوب بصور للجثث "تم العثور على جثث ستة مدنيين تحمل إصابات بالرصاص في قبو منزل".

وأضافت أنه "وفقا للعناصر الأولى من التحقيق، قتل عسكريو روسيا الاتحادية مدنيين في قرية شيفتشينكوفو في منطقة بروفاري قرب كييف".

وأعلنت السلطات الأوكرانية في الأيام الأخيرة العثور على مئات من جثث المدنيين في مناطق بمحيط كييف بينها بوتشا وإيربين، بعد انسحاب القوات الروسية من ضواحي العاصمة.

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