بينها ايران.. وفد أميركي رفيع يزور الرياض لبحث 3 أولويات

شفق نيوز/ أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، بأن وفداً حكومياً أميركياً رفيع المستوى سيشارك في اجتماعات مجموعة العمل المشتركة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة قضايا أمنية مهمة.

وخلال الفترة ما بين 13 وحتى 16 فبراير/ شباط الحالي، سيجتمع الوفد الأميركي مع ممثلين عن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لمناقشة الأولويات المشتركة في العاصمة السعودية، الرياض، حسبما أفاد بيان الخارجية الأمريكية.

وبحسب البيان، فإن اجتماعات مجموعة العمل الثلاثة ستتركز على ثلاث أولويات، وهي: الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل والأمن البحري، وإيران، ومكافحة الإرهاب.

ويترأس الوفد الأميركي، المبعوث الخاص لشؤون إيران القائم بأعمال منسق مكافحة الإرهاب، روبرت مالي، والمبعوث الأميركي الخاص بالإنابة للتحالف الدولي لهزيمة داعش، كريستوفر لاندبرغ، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شبه الجزيرة العربية، دانييل بينيم، ونائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الدفاع عن الشرق الأوسط، دانا سترول.

كما سيرافق الوفد الرفيع قادة مدنيون وعسكريون كبار آخرون.

وتُظهر هذه الاجتماعات الالتزام المشترك للولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين من خلال التعاون عبر مجموعة من القضايا، بحسب البيان الأمريكي.

وفي صيف العام الماضي، أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة "لن تتخلى عن الشرق الأوسط"، وذلك على هامش زيارته للمنطقة في جولة شملت السعودية وإسرائيل والأراضي الفلسطينية.