"بيل 412" مواصفاتها وطرازها.. مروحية الرئيس الإيراني إلى "المجهول"

شفق نيوز/ مع أنباء توقف عمليات البحث عن طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التي تحطمت اليوم الأحد في محافظة أذربيجان الشرقية شمالي البلاد، الأحوال الجوية التي تزداد سوءاً وتعيق عمليات البحث، سلطت وسائل إعلام إيرانية الضوء على نوعية هذه المروحية ومواصفاتها والمهام التي صُنعت من أجلها.

وذكرت وكالة أنباء "ركنا" الإيرانية، أن مروحية الرئيس الايراني أنتجتها شركة أمريكية، وهي من نوع "بيل 412" وتستخدم ضمن الأسطول الجوي للهلال الأحمر في إيران.

وأوضحت أن "بيل 412" متعددة الاستخدامات وهي من عائلة الطائرات المروحية "Huey"، وتم تصنيعها من قبل شركة بيل هليكوبتر تكسترون الأمريكية.

وأشارت إلى أن الطائرة ذات المحركين وأربعة مراوح هي "نسخة مطورة من طائرة بيل 212".

ولفتت إلى أن "هذه المروحية قادرة على الاستمرار في الطيران بمحرك واحد في حال تعطل الآخر، وتستخدمها كندا وإيطاليا واليابان".

ومنذ طرح "بيل 412" في العام 1979، تم إنتاج عدة مئات منها، وتمت ترقية إلكترونيات قمرة القيادة مرات عدة، بحسب الوكالة الإيرانية.

وقالت الوكالة إنه "من مميزات مروحية بيل 412، اتساعها لـ15 شخصاً كحد أقصى، طيارين و13 راكباً".

وأضافت أن "السرعة القصوى للطائرة 259 كم/ساعة، والحد الأقصى لارتفاع الطيران 6096 متراً، ومدى الطيران 980كم".

وتستخدم هذه المروحية في العمليات البحرية، ونقل الركاب وكبار الشخصيات ونقل البضائع والعمليات الزلزالية، والتنقيب عن النفط والغاز، ونقل المصابين والعمليات الجبلية، إضافة إلى المراقبة الجوية في الغابات ومكافحة الحرائق وغيرها من المهام.