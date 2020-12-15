بوتين يهنئ بايدن بعد إعلان فوزه رسمياً

شفق نيوز/ بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، بتهنئة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بعد إعلان المجمع الانتخابي فوزه بالرئاسة.

وأشار بوتين، بحسب بيان للكرملين نشرته وسائل إعلام روسية رسمية، خلال تهنئته لبايدن، إلى أن ”التعاون الروسي الأمريكي القائم على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل سيلبي مصالح شعبي البلدين والمجتمع الدولي“.

وأضاف البيان: ”تمنى بوتين للرئيس المنتخب كل التوفيق، وأعرب عن ثقته في أن روسيا والولايات المتحدة، اللتين تتحملان مسؤولية خاصة عن الأمن والاستقرار العالميين، يمكنهما على الرغم من خلافاتهما، المساهمة حقًا في حل العديد من المشكلات والتحديات التي يواجهها العالم حاليًا“.

وأعرب بوتين عن جاهزيته للتعاون مع بايدن قائلا: ”من جانبي، أنا جاهز للتعاون والتواصل معك“.

وتأخر بوتين في تهنئة بايدن، رغم إعلان فوزه المبكر في انتخابات 3 نوفمبر، فيما ذكرت بيانات رسمية أن الرئيس الروسي ينتظر الإعلان الرسمي لتقديم التهنئة إلى الرئيس الأمريكي الجديد.

وفاز بايدن بأصوات المجمع الانتخابي، الذي يحدد رسميا الرئيس المقبل للولايات المتحدة، لتنتهي تقريباً حملة الرئيس دونالد ترامب لقلب خسارته في انتخابات الثالث من نوفمبر.

ومنحت كاليفورنيا، الولاية التي بها أكبر تعداد للسكان وتملك 55 صوتا في المجمع الانتخابي، أصواتها لبايدن، ليتجاوز الديمقراطي رسميا النصاب المطلوب للفوز بالرئاسة، وهو 270 صوتا.

وبناء على نتائج نوفمبر تشرين الثاني، حصل بايدن على 306 أصوات في المجمع مقابل 232 لترامب.