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بوتين يتحدث عن تطورات إيجابية في المفاوضات مع أوكرانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-11T12:17:18+0000
بوتين يتحدث عن تطورات إيجابية في المفاوضات مع أوكرانيا

شفق نيوز / أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، إلى تطورات إيجابية في عملية التفاوض مع الجانب الأوكراني.

جاء ذلك، خلال مفاوضات انطلقت قبل قليل بين بوتين ونظيره البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو في العاصمة موسكو.

وذكر بوتين أن "العقوبات الغربية على روسيا هي دفعة لتعزيز السيادة التكنولوجية والاعتماد على النفس"، لافتاً إلى أن "الاتحاد السوفييتي عاش تحت وطأة العقوبات وتوصل إلى نجاحات في مختلف المجالات".

ومن جانبه، أكد لوكاشينكو، تواصله الدائم مع بوتين، بشأن ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية والمفاوضات القائمة بين موسكو وكييف، وأنه حريص على العلاقات الوطيدة بين البلدين.

وقال لوكاشينكو إن "أوكرانيا استعدت لشن ضربات ليس فقط ضد إقليم دونباس بل وضد بيلاروسيا أيضا"، منوهاً "كلما ابتعدنا زاد فهم الناس لِمَ نهاجمهم".

ويأتي ذلك، في وقت دخلت العمليات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية، يومها الخامس عشر، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين التي اعترف بهما بوتين مؤخراً.

وفرضت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، وأستراليا، عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا، رداً على تحرك بوتين العسكري داخل الأراضي الأوكرانية.

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