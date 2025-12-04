بوتين: خريطة العالم تتغير

شفق نيوز- موسكو

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، أن توازن القوى في العالم يتغير، مع ظهور مراكز قوى جديدة، مشددًا على ضرورة ضمان استقرار أكبر بين الدول، لأنه يخلق أساسًا في تقدم العلاقات الدولية.

وقال بوتين، في مقابلة مع قناة "إنديا توداي" التلفزيونية: "كما تعلمون، العالم يتطور بسرعة، وهذه الوتيرة مستمرة في التسارع، وهو أمر واضح للجميع، خارطة العالم تتغير، ومراكز قوى جديدة تظهر، توازن القوى في العالم يتغير".

وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن الاستقرار في المجالات الرئيسية للتعاون بين روسيا والهند أمر بالغ الأهمية للمساعدة في ضمان تحقيق الأهداف.

ووفقا للرئيس الروسي، فقبل بداية الأزمة في أوكرانيا بوقت طويل، تم إقامة شراكة فعالة وقوية بين روسيا والهند، قائمة على أساس "الثقة المتبادلة".