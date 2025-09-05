بوتين: تطوير الممر القطبي الشمالي يعد شريانا مهما لروسيا

شفق نيوز- موسكو

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن تطوير الممر القطبي الشمالي يعد شريانا مهما لروسيا.

وقال بوتين فلاديمير بوتين في كلمته في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي، إن "منطقة الشرق الأقصى ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لروسيا، وعلى مدى سنوات عديدة حققنا نتائج إيجابية في اتجاه التطوير الاقتصادي".

وأضاف أن "تنمية الشرق الأقصى وسيبيريا هي أولوية البلاد في القرن الحادي والعشرين"، مبينا أن "دور الشرق الأقصى في الاقتصاد الروسي يجب أن ينمو".

وأكمل أن "استخراج الذهب في الشرق الأقصى نما بواقع 1.7 مرة ما سمح بجذب الأموال إلى القطاع"، لافتا إلى أن "الطاقة التشغيلية لسكك حديد "بام" و"الترانس سيبيري" بحلول 2032 يجب أن تكون أعلى بنحو مرة ونصف مقارنة بمستوياتها الحالية".

وأكد أن "افتتاح خطوط جوية بين روسيا وكوريا الشمالية سيسهم في مزيد من التقرب بين البلدين، حيث من المقرر افتتاح الجسر الواصل بين روسيا وكوريا الشمالية العام المقبل".

وأشار بوتين إلى أن "سعة الموانئ قد اتسعت في الشرق الأقصى فعليا خلال السنوات العشر الماضية"، مؤكدا أن "روسيا تشهد اهتماما متزايدا بالممر العابر للقطب الشمالي من قبل شركات روسية وأجنبية".

وأوضح: "يجب على مراكز بناء السفن الحديثة أن تنتج مجموعة كاملة من السفن، من القاطرات إلى ناقلات البضائع وكاسحات الجليد فائقة القوة"، مبينا أن "تطوير الممر العابر من سان بطرسبورغ وصولا إلى أرخانغيلسك وفلاديفوستوك مهم للشرق الأقصى".

وأضاف بوتين، أنه "يجب تطوير مساحات الشرق الأقصى باستخدام التقنيات الحديثة، كما ينبغي أن يصبح الشرق الأقصى منطقة رائدة في التنمية الرقمية".

وأشار إلى أنه "يجب أن يصبح اقتصاد روسيا اقتصادا قائما على الأجور المرتفعة، حيث أنه لتسع سنوات متتالية شهد الشرق الأقصى تدفقا للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و24".

وبين الرئيس الروسي، أن "20 تريليون روبل (حوالي 250 مليار دولار) تم استثمارها في رأس المال الثابت لشركات الشرق الأقصى، كما أن البنك المركزي الروسي يعمل على مكافحة التضخم والعودة بالمؤشر إلى المستوى المستهدف عند 4%".

واستطرد: "لاحظنا وجود ديناميكيات إيجابية في خفض مستوى الفقر في جميع مناطق روسيا، حيث بدأت روسيا والصين عملا مشتركا واسع النطاق قبل 20 عاما، وهو مرتبط بالمصالح الوطنية، لا بالوضع الراهن".

وأكد بوتين أن "توسيع التعاون بين روسيا ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ والجنوب العالمي ليس انعكاسا لوضع السياسي الدولي الراهن".

وشارك في الجلسة أيضا رئيس وزراء لاوس سونساي سيفاندون، ورئيس وزراء منغوليا غومبوجاف زاندانشاتار، ونائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لي هونغتشونغ.

وانطلقت في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي، الثلاثاء الماضي، فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد بنسخته العاشرة وسط مشاركة دولية ومحلية واسعة.ِ

وتستمر أنشطة الحدث حتى 6 أيلول/ سبتمبر الجاري، وتنعقد فعالياته بمقر حرم جامعة الشرق الأقصى، وتحمل دورة هذا العام شعار: "الشرق الأقصى.. التعاون من أجل السلام والازدهار".