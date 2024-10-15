بن غفير يحثُّ نتنياهو على ضرب إيران: فرصة لقطع رأس الافعى

شفق نيوز/ حث وزير الأمن القومي الاسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على توجيه ضربة لإيران.

يأتي هذا التصريح مع انتظار منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني، وسط تسريبات بأن تل أبيب ستحصر ردها بالمواقع العسكرية الإيرانية.

وقال الوزير المتطرف في تصريحات صحفية؛ إن لدى إسرائيل الآن "فرصة من أجل قطع رأس الأفعى عبر ضرب إيران"، وفق تعبيره.

كما أشاد برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معتبراً أنه "يعمل على اتخاذ قرارات شجاعة"، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

إلى ذلك، رأى أن تل أبيب كانت لتنجح في إعادة الأسرى لو توقفت عن إدخال الوقود إلى قطاع غزة.

وكشف بن غفير الذي طالما دافع عن انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وغيرها، أنه وزع 170 ألف قطعة سلاح على الإسرائيليين خلال 8 أشهر.

ولطالما أطلق بن غفير تصريحات متطرفة منذ حتى ما قبل السابع من أكتوبر 2023، حين تفرت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.