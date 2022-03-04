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بن سلمان يعلق على الأحاديث المتناقلة عن الرسول: مصدر أساسي لانقسام المسلمين

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-04T15:22:49+0000
بن سلمان يعلق على الأحاديث المتناقلة عن الرسول: مصدر أساسي لانقسام المسلمين

شفق نيوز / تحدث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الجمعة، عن الأحاديث المتواترة عن النبي محمد، مؤكداً أن "الغالبية العظمى منها لم تثبت" وأنها مصدر أساسي للانقسام بالعالم الإسلامي.

وأعلن بن سلمان، في حوار أجراه مع مجلة "أتلانتيك" عن مشروع تجريه السعودية، يقوم على توثيق الأحداث النبوية المثبتة، وقال إن المشروع "وصل مراحله النهائية وقد يخرج خلال عامين".

وجاءت تصريحاته في رد على سؤال: "لقد سمعتك تتحدث عن أهمية الحديث المتواتر، على سبيل المثال، وهذا المستوى من مناقشة الشريعة الإسلامية ليس أمرا نسمعه عادة من ولي عهد أو ملك؟".

وعن الأحاديث المتواترة عن الرسول، أشار إلى أن "هذا هو المصدر الأساسي للانقسام في العالم الإسلامي، بين المسلمين المتطرفين وبقية المسلمين، فهنالك عشرات الآلاف من الأحاديث، والغالبية العظمى منها لم تثبت، ويستخدمها العديد من الناس كوسيلة لتبرير أفعالهم، فعلى سبيل المثال، تنظيما القاعدة وداعش يستخدمان الأحاديث النبوية الضعيفة جدًا، والتي لم تثبت صحتها، لإثبات وجهة نظرهم".

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