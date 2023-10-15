بن سلمان يبحث مع بلينكن التصعيد في غزة: ضرورة وقف العمليات ورفع الحصار

شفق نيوز/ بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التصعيد العسكري الجاري حالياً في قطاع غزة ومحيطها.

وأكد ولي العهد، خلال الاجتماع بحسب وكالة الأنباء السعودية، "ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، مشدداً على "سعي المملكة لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم واحترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار عن غزة، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم".

كما أعلن بن سلمان، رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية.