بن سلمان: استهداف المدنيين في غزة مرفوض تحت أي ذريعة

شفق نيوز / أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يوم الجمعة، خلال افتتاح قمة الرياض بين دول الخليج ومجموعة "آسيان"، رفض استهداف المدنيين في غزة بأي شكل وتحت أي ذريعة.

وطالب بن سلمان، في كلمته بافتتاح القمة، بوقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية في غزة، مردفاً بالقول: "يؤلمنا ما تشهده غزة من عنف متصاعد يدفع ثمنه الأبرياء".

وأضاف: "ينبغي تهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول لحل عادل بإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967".

وتشن إسرائيل هجمات جوية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ردا على قصف صاروخي وهجوم لفصائل فلسطينية على مدن ومستوطنات في غلاف غزة.

وتستعد إسرائيل لاجتياح بري لقطاع غزة ردا على الهجوم الذي شنته حركة حماس، في وقت تنفذ القوات الإسرائيلية منذ ذلك الحين أعنف قصف تشنه على غزة، ما أسفر عن مقتل نحو 4000 فلسطيني، كما فرضت حصارا مطبقا على القطاع، مما يفاقم الغضب بين الفلسطينيين في الضفة الغربية.