بلينكن: إيران مستمرة بالسعي لامتلاك أسلحة نووية

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يوم الاثنين، أن إيران لم تتعاون حتى الان مع المجتمع الدولي لوقف سعيها نحو امتلاك أسلحة نووية.

وقال بلينكن خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي لمناقشة بنود ميزانية وزارة الخارجية الأميركية لعام 2022، إن واشنطن تواجه الكثير من التحديات العالمية، أهمها مواجهة الهجمات الإلكترونية الروسية، وإعادة إيران لطاولة المفاوضات حول ملفها النووي.

واضاف ان "إيران ما زالت تطور برنامجها النووي، ولا يوجد هناك تعاون من الجانب الإيراني إلى الآن للرضوخ إلى المجتمع الدولي لوقف سعيها لامتلاك أسلحة نووية"، مشددا على أن الاتفاق النووي مع إيران لن يتم إلا بالشروط الأميركية والأوروبية.

وتحدث بعض أعضاء الكونغرس عن مقاطعة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها الصين في عام 2022 بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة هناك.

وقال بلينكن إن وزارة الخارجية الأميركية ترى أن ما يحدث لمسلمي الإيغور والأقليات العرقية الأخرى في الصين بمثابة "إبادة جماعية".

واشار الى أن واشنطن تتشاور مع بعض الحلفاء الأوروبيين لاتخاذ قرار مشترك بشأن المشاركة بالأولمبياد الشتوية.

وأكد أن وزارة الخارجية علقت صفقة الأسلحة الهجومية للمملكة العربية السعودية لإنهاء الحرب في اليمن وإرساء الديمقراطية في المنطقة.

وفيما يتعلق بحركة حماس الفلسطينية، أكد بلينكن أنها "حركة إرهابية، ولا يجب لأي دولة أن تتعامل معها"، مضيفا ان واشنطن تقف بجوار إسرائيل في حقها في الدفاع عن نفسها.