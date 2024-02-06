بلينكن والسيسي يبحثان "هدنة" غزة وإطلاق سراح المحتجزين

شفق نيوز/ بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الثلاثاء، مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، سبل إحراز تقدم في التوصل لاتفاق تتوسط بشأنه مصر وقطر، لإقرار هدنة في غزة وإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس.

وغادر بلينكن الرياض صباح الثلاثاء، ومن المرتقب أن يكون يومه ماراثونيا، إذ أنه يزور خلاله مصر وقطر قبل أن يتوجه إلى إسرائيل لمناقشة مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين والخطط ذات الصلة بغزة لمرحلة ما بعد الحرب، وآفاق تطبيع العلاقات بين دول عربية وإسرائيل.

وهذه هي الجولة الخامسة لبلينكن في المنطقة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، في الوقت الذي تمضي فيه الولايات المتحدة قدما في حملتها للرد على الفصائل المتحالفة مع إيران التي تشن هجمات، وقتلت الشهر الماضي 3 جنود أمريكيين في موقع عسكري في الأردن.

وترى واشنطن أن الهدنة المحتملة لإطلاق سراح الرهائن المتبقين الذين اختطفتهم حركة حماس، المصنفة إرهابية، في السابع من أكتوبر، ووقف القتال في قطاع غزة، هي مفتاح للتقدم في التحديات الأخرى مثل حكم غزة بعد الحرب، والطريق نحو إقامة دولة فلسطينية والتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والسعودية لتطبيع العلاقات.