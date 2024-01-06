بلينكن في الشرق الاوسط لإيصال رسالة إلى إيران

شفق نيوز/ تحدث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مع كبار المسؤولين الأتراك في مستهل جولة دبلوماسية تهدف إلى تجنب حرب إقليمية أوسع في الشرق الأوسط وحشد الدعم العربي لحكم غزة بعد الصراع.

واجتمع كبير الدبلوماسيين الأميركيين مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يوم السبت بعد أن تحدث مع وزير الخارجية حقان فيدان في وقت سابق من اليوم.

وسيتوقف بلينكن بعد ذلك لفترة وجيزة في اليونان قبل أن يعبر إلى الشرق الأوسط، مع توقف مخطط له في الأردن والسعودية والإمارات وقطر ومصر وإسرائيل والضفة الغربية على مدى عدة أيام.

ومع اقتراب حرب إسرائيل مع حماس في قطاع غزة من دخول شهرها الرابع، تأمل الولايات المتحدة أن تتمكن تركيا من استخدام نفوذها في الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران، للمساعدة في تقليل فرص نشوب صراع أوسع.

وتريد واشنطن حشد دعم أنقرة لخطط حول كيفية حكم غزة بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس، حسبما قال مسؤول أميركي كبير للصحفيين المسافرين مع بلينكن.

رسالة أميركية

وقال المسؤول الأميركي الكبير إن بلينكن سينقل رسالة في جميع أنحاء المنطقة مفادها أن إدارة بايدن لا تريد تصعيد الصراع، لكنها سترد على الهجمات على أفرادها ومصالحها، مضيفا أن واشنطن تتوقع من الشركاء العرب نقل هذه الرسالة إلى إيران.

وناقش بلينكن وفيدان عملية انضمام السويد إلى منظمة حلف الشمال الأطلسي والوضع الإنساني في غزة، حسبما ذكرت وزارة الخارجية التركية على تويتر سابقا.

وتأتي رحلة بلينكن الرابعة إلى المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، في أعقاب هجمات 7 أكتوبر التي أودت بحياة 1200 إسرائيلي، في الوقت الذي يزداد فيه خطر اندلاع صراع إقليمي.

يوم السبت، قصفت طائرات مقاتلة إسرائيلية أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان بعد أن أطلقت الجماعة عشرات الصواريخ على إسرائيل.

وجاء إطلاق حزب الله الصواريخ بعد أن ألقت حماس باللوم على إسرائيل في غارة بطائرة بدون طيار في العاصمة اللبنانية بيروت أسفرت عن مقتل مسؤول كبير في حماس في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وبشكل منفصل، أدى انفجاران في إيران هذا الأسبوع أسفرا مقتل ما يقرب من 100 شخص إلى وضع المنطقة على حافة الهاوية.

ويشير مسؤولون أميركيون إلى أن الانفجارات كانت مدبرة من قبل تنظيم الدولة الإسلامية أو جماعة ذات صلة.

وقد ضربت الولايات المتحدة بالفعل أهدافا في العراق ردا على هجمات الميليشيات المدعومة من إيران على القوات المسلحة الأميركية في البلاد.

كما حذر تحالف تقوده الولايات المتحدة المسلحين الحوثيين في اليمن من "عواقب" غير محددة إذا استمرت الهجمات على الشحن التجاري في البحر الأحمر ، مما يزيد من احتمال شن المزيد من الضربات الغربية في المنطقة.