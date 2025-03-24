بعملية جديدة.. إحباط تهريب 7 نيجيريات من أبوجا إلى بغداد

شفق نيوز/ أحبطت السلطات النيجيرية، محاولة جديدة لتهريب 7 فتيات من ابوجا الى بغداد، فيما يبدو أنها تجارة بالبشر، وفق موقع "ذا نيشن" النيجيري.

وأوضح الموقع في تقرير له، ترجمته وكالة شفق نيوز، أن عناصر "الوكالة الوطنية النيجيرية لحظر الاتجار بالبشر، أنقذوا 7 ضحايا اتجار بالبشر، كان من المفترض نقلهم الى العاصمة العراقية، في فندق قرب مطار "ننامدي ازيكيوي الدولي" في ابوجا.

ونقل التقرير عن المسؤول الإعلامي للوكالة، فنسنت أديكوي، قوله إن "مدير الفندق اعتقل خلال مداهمة بناء على معلومات استخباراتية، مضيفا ان الضحايا كن يخضعن للتجهيز لنقلهن الى العراق حيث كان سيتم استغلالهن".

وبحسب أديكوي، فقد لوحظت حركة غير عادية لبعض الفتيات الصغيرات والرجال ذوي المظهر الغريب داخل الفندق مما أثار الشكوك حول حدوث اتجار محتمل في الفندق.

ولفت التقرير، إلى أن "الوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالبشر"، اعترضت خلال الأشهر القليلة الماضية ما لا يقل عن 60 ضحية مشتبه بها للاتجار بالبشر في مطار ابوجا، خلال محاولة نقلهم الى بعض الدول المضطربة والممزقة بالحرب في الشرق الاوسط.

وخلص التقرير إلى أن "6 من الضحايا المحتملين في العملية الأمنية الجديدة، جرى خداعهن وتجنيدهن من لاغوس، بينما جرى تجنيد الاخرى من ولاية دلتا، مشيرا الى انه على غرار الضحايا السابقين في الماضي، فقد تعرضن للخداع بوعود حصولهن على وظيفة مجزية في العراق، لكن جرى اخضاعهن للاستعباد من جانب مجموعتين من المجندين المجهولين".

وكانت لجنة شؤون النيجيريين في الخارج (NiDCOM)، قد أعلنت في 22 كانون الثاني 2025، أن أكثر من 5,000 امرأة نيجيرية عالقات في العراق بعدما تم إرسالهن للعمل كمقدمات رعاية.

وأوضحت رئيسة اللجنة، أبيكي دابيري-إريوا، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام نيجيرية، تابعتها وكالة شفق نيوز، أن العديد من هؤلاء النساء يواجهن ظروفًا صعبة، مستشهدة بحالة حديثة لامرأة توفيت في ظروف غامضة أثناء عملها في العراق.

وأضافت اللجنة، أنها تعمل على إعادة جثة المتوفاة والتحقيق في أسباب الوفاة، محذرة من مخاطر الهجرة غير الآمنة، مشددة على أن دابيري-إريوا على أهمية استكشاف الفرص المحلية بدلاً من تعريض الحياة للخطر في الخارج.