بعد 43 يوماً من الإغلاق.. ترمب يوقع الموازنة المؤقتة

شفق نيوز- واشنطن

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، مشروع الموازنة المؤقتة الذي أقره الكونغرس، منهيا بذلك أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخ البلاد استمرت 43 يوما.

وجرت مراسم التوقيع في البيت الأبيض، لتبدأ الدوائر الحكومية في استئناف أعمالها اعتبارا من الخميس، وفقا للتعليمات الرسمية الصادرة لموظفي الإدارات الذين أُجبروا على إجازة غير مدفوعة خلال فترة الإغلاق، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وقال ترمب خلال مراسم التوقيع على القانون: "سيستغرق الأمر أسابيع، وربما أشهر، لحساب الأضرار التي تسببت بها أفعال الديمقراطيين بدقة، بما في ذلك الأذى البالغ الذي ألحقوه باقتصادنا وشعبنا وأسرنا".

كما اتهم الرئيس الأميركي، الديمقراطيين في الكونغرس بـ"التمتع بمعاناة" المواطنين خلال أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال ترمب في البيت الأبيض قبل توقيعه مشروع قانون الموازنة:"معظم الديمقراطيين في الكونغرس كانوا سعداء بمعاناة ملايين الأميركيين لقد كانوا يعانون حقا".

وكان مجلسا الشيوخ والنواب قد توصلا إلى تسوية تقضي بتمويل الحكومة حتى 30 كانون الثاني/يناير، على أن تُستأنف المفاوضات لاحقا بشأن الموازنة الكاملة قبل نهاية السنة المالية، لتجنب إغلاق جديد.

وتوقف عمل الحكومة الفيدرالية منذ الأول من تشرين الأول أكتوبر، ما أدى إلى إرسال مئات آلاف الموظفين إلى إجازة قسرية دون رواتب.

وذكر البيت الأبيض أن الخلافات حول الموازنة تسببت بتباطؤ النمو الاقتصادي بنسبة تصل إلى نقطتين مئويتين في الربع الأخير من العام الجاري.

يذكر أن الإغلاق الحكومي السابق الأطول أيضا كان خلال ولاية ترمب عام 2019 واستمر 35 يوما، ما يجعل مجموع فترات الإغلاق خلال رئاسته أطول من تلك التي شهدتها إدارات أميركية أخرى منذ عام 1980، عندما وضع النظام الحالي الذي يلزم الحكومة بالتوقف عن العمل في حال عدم إقرار الموازنة.