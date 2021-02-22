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بعد أقل من يوم على إخلائها.. القوات الروسية تعود إلى قاعدتها العسكرية في عين عيسى

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-22T11:43:14+0000
بعد أقل من يوم على إخلائها.. القوات الروسية تعود إلى قاعدتها العسكرية في عين عيسى

شفق نيوز/ عادت القوات الروسية، يوم الأثنين إلى قاعدتها العسكرية في مدينة عين عيسى شمال سوريا بعد أن اخلتها بشكل كامل مساء الأمس.

وانزلت القوات الروسية يوم أمس الأحد أعلامها من فوق القاعدة ونقلت جنوداً ومدرعات عسكرية وأجهزة رادار إلى قاعدتها في تل السمن بالريف الشرقي لعين عيسى.

وأبلغ قوات سوريا الديمقراطية- قسد- وكالة شفق نيوز، أن "القوات الروسية عادت برفقة مدرعاتها وأجهزة الاتصالات إلى قاعدتها العسكرية بمدينة عين عيسى من ساعات الصباح الباكر ورفع اعلام روسيا من جديد فوق القاعدة".

وأوضح المصدر أن "لم يعرف بعد سبب الانسحاب الكامل للقوات الروسية من قاعدتها في عين عيسى والعودة إليها مجدداً في أقل من 24 ساعة".

وكان مصدر من قسد كشف لوكالة شفق نيوز أمس أن "الانسحاب الروسي يأتي لزيادة الضغط على قسد في منطقة عين عيسى بالتزامن مع الهجمات المستمرة التي تشنها الفصائل التابعة لتركيا على المنطقة منذ نهاية العام الماضي."

وأوضح المصدر أن "القوات الروسية قامت صباح اليوم بنقل أربع مدرعات تابعة لها من قاعدتها العسكرية في بلدة تل تمر شمال الحسكة باتجاه مطار القامشلي بالإضافة لنقل عدد من الجنود".

وكثيرا تتوتر العلاقة بين القوات الروسية وقسد على خلفية منع الأخير للقوات الروسية من التحرك بحرية في المنطقة ومنع القوات الروسية من إنشاء نقاط عسكرية جديدة لها خاصة في مناطق حقول النفط في ريف ديرك (المالكية).

يذكر أنّ بلدة عين عيسى وريفها شهدت قبل مطلع العام الحالي هجمات عنيفة وقصفاً مكثفاً من قبل الفصائل الموالية لتركيا بالتزامن مع مطالب روسيا لقوات سوريا الديمقراطية بتسليم المنطقة للحكومة السورية والقوات الروسية مقابل وقف التهديدات التركية باجتياح عين عيسى.

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