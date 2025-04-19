بعد إعلان الهدنة.. زيلينسكي يهاجم بوتن: يحاول اللعب بأرواح البشر

شفق نيوز/ اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم السبت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باللعب في "ارواح البشر"، منتقداً الهدنة التي دعا اليها بوتن بمناسبة عيد الفصح.

وقال زيلينسكي في منشور له: "أما بالنسبة إلى محاولة بوتين الجديدة للعب بأرواح البشر، في هذه اللحظة تدوي صفارات الإنذار للتحذير من غارات جوية في كل أنحاء اوكرانيا".

وأضاف الرئيس الأوكراني "يبيّن هجوم مسيّرات شاهد في أجوائنا الموقف الحقيقي لبوتين تجاه عيد الفصح والأرواح البشرية"، من دون أن يعلن موقفه بشأن الالتزام بالهدنة المقترحة.

وكانت الخدمة الصحفية للكرملين قد نقلت عن بوتين قوله في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف: "أعلن الجانب الروسي مدفوعا بالاعتبارات الإنسانية هدنة بمناسبة عيد الفصح اليوم اعتبارا من الساعة 18:00 وحتى منتصف ليل الأحد، وأوجه أوامري بوقف جميع الأعمال العسكرية في هذه الفترة".

وتابع قائلا: "نفترض أن الجانب الأوكراني سيفعل المثل"، وشدد على أنه "على قواتنا الاستعداد لصدّ أي انتهاكات محتملة للهدنة والاستفزازات من جانب أوكرانيا".

وأوضح بوتين أن: "أفعال أوكرانيا خلال الهدنة ستُظهر استعدادها للتوصل إلى تسوية سلمية".