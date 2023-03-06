بعد زيارة طهران.. مدير الوكالة الذرية: لا أضمن أي شيء

شفق نيوز / أعلن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم الاثنين، موافقة إيران، على السماح للوكالة بالمضي في إجراءات المراقبة والتحقق الإضافية للمنشآت النووية بالبلاد، لكنه أشار إلى "عدم وجود أي ضمانات".

وقال غروسي، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا: "خلال زيارتي الأخيرة لطهران أجريت لأول مرة مباحثات مفصلة مع الرئيس ووزير الخارجية الإيرانيين"، مضيفا "أشعر أن هناك فهما إيرانيا لحاجتنا لعض الإجابات الملموسة المتعلقة ببعض المسائل".

وكشف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن عزم الفريق الفني للوكالة الذهاب مجدداً إلى إيران"، لكنه لم يحدد الوقت، مردفاً "لا قائمة مفصلة لدينا بالأماكن التي نعتزم زيارتها ولا تواريخ محددة للقيام بذلك".

وأوضح أن "الزيارة الأخيرة كانت مهمة رغم الاتفاق على نقاط كثيرة قبلها، لكن كانت الوكالة بحاجة للتأكيد عليها"، مشيراً إلى أن "طهران وافقت على السماح للوكالة بالمضي في إجراءات المراقبة والتحقق الإضافية".

وستسمح إيران أيضا بإعادة تركيب أجهزة المراقبة الإضافية التي كان قد تم وضعها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 ولكنها أزيلت العام الماضي مع انهيار الاتفاق في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 في عهد الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب.