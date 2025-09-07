بعد حادثة مصنع"هيونداي".. وزير الخارجية الكوري يخطط لزيارة الولايات المتحدة

شفق نيوز- واشنطن

أفادت مصادر دبلوماسية، اليوم الأحد، بأن وزير الخارجية الكوري الجنوبي جو هيون، يعتزم زيارة الولايات المتحدة.

وقالت المصادر، إن "سيئول وواشنطن تنسقان بشأن الزيارة وذلك لمناقشة قضية اعتقال مواطنين من قبل سلطات الهجرة الأمريكية".

وإذا زار جو الولايات المتحدة، فمن المتوقع أن يلتقي بمسؤولين في الإدارة الأمريكية ويؤكد على أن مصالح المواطنين الكوريين يجب ألا تنتهك بشكل غير عادل ويطلب التعاون من أجل الإفراج السريع عنهم، وفقا للمصادر الدبلوماسية.

وخلال اجتماع طارئ عقد، اليوم الأحد، لمناقشة قضية الاعتقال، قال جو: "إذا لزم الأمر، سأسافر إلى واشنطن لإجراء مشاورات مع الإدارة الأمريكية".

ومن المتوقع أن يلتقي جو مع المسؤولين الإداريين المعنيين، بمن في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو، لمناقشة الوضع، إذا زار واشنطن.

وفي اليوم السابق، أجرى النائب الأول لوزير الخارجية بارك يون جو مكالمة هاتفية مع أليسون هوكر، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، حيث قالت هوكر إن وزارتها تراقب الوضع عن كثب وتتواصل باستمرار مع الوكالات الأمريكية الأخرى ذات الصلة.

وكانت السلطات الأمريكية، نفذت الخميس الماضي، أكبر حملة إنفاذ قانونية من نوعها في موقع واحد، حيث داهمت موقع بناء مصنع بطاريات سيارات كهربائية تديره "هيونداي موتور" و"إل جي إنرجي سولوشنز" في جورجيا، واعتقلت 475 شخصا، بينهم أكثر من 300 كوري جنوبي، بدعوى عملهم المخالف لشروط التأشيرات أو الإقامة.

وزار دبلوماسيون كوريون جنوبيون المحتجزين في مركز فولكستون واطمأنوا على أوضاعهم، مؤكدين متابعة أي قضايا إنسانية وضمان عدم تعرضهم لمضايقات.