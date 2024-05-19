بعد حادثة طائرة رئيسي.. بايدن يقطع إجازته ويعود للبيت الأبيض لإحاطة عاجلة

شفق نيوز/ افادت وسائل اعلام امريكية يوم الاحد، بقطع الرئيس الأمريكي إجازته الاسبوعية لأمر عاجل.

وذكرت أن الرئيس الأميركي جو بايدن يقطع إجازته ويعود للبيت الأبيض لإحاطة عاجلة بعد حادث طائرة الرئيس الإيراني.

وفي وقت سابق؛ أكد مسؤول إيراني، يوم الأحد، أن حياة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، في خطر والمعلومات الواردة من موقع تحطم المروحية مثيرة للقلق للغاية.

وقال المسؤول الإيراني لوكالة "رويترز"، إنه "ما زال يحدونا الأمل لكن المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية".

وأفادت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، بنجاح فريق البحث والإنقاذ في تحديد مكان مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وذكرت مصادر إعلامية أن المروحية تتواجد بالقرب من قرية أوزي في غابات أرسباران، بمقاطعة ورزقان، إحدى مقاطعات محافظة أذربيجان الشرقية في إيران.

وكانت وكالة أنباء "إرنا" كشفت أن فريق البحث والإنقاذ قد وصل منذ بضع الوقت إلى موقع الحادث.

بدورها عقدت شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية، اجتماعاً في مطار تبريز للبحث عن المروحية المنكوبة التي كانت تقل الرئيس.

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن السكان القريبين من موقع الحادث أبلغوا فرق الإنقاذ بأنهم سمعوا "أصوات انفجارات قوية في موقع الهبوط الاضطراري لطائرة الرئيس الإيراني".

وهذا الحادث هو الثالث من نوعه في التاريخ الإيراني الحديث، بعد أن تعرضت مروحية تقل الرئيس السابق بني صدر في ثمانينيات القرن المنصرم لتصادم مع اخرى قرب الحدود مع العراق، أعقبها حادث آخر تعرضت له مروحية تقل الرئيس السابق أحمدي نجاد في 2013.