بعد تغيير الاسم.. وزير الحرب الأمريكي يتوعد بـ"أقصى درجات الفتك" (فيديو)

شفق نيوز– واشنطن

أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة ستتبنى نهجاً أكثر عدوانية في إدارة الحروب، مستخدمة ما وصفه بـ"أقصى درجات الفتك"، وذلك عقب تغيير اسم وزارة الدفاع رسمياً إلى "وزارة الحرب".

وقال هيغسيث في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض، حيث وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً بهذا الخصوص: "بناءً على توجيهك، سيدي الرئيس، فإن وزارة الحرب ستقاتل بحسم، لا في حروب لا تنتهي. سنقاتل لنفوز، لا لكي لا نخسر. سنتحول إلى الهجوم، لا أن نبقى فقط في الدفاع".

وأضاف أن وزارته "ستستخدم أقصى درجات الفتك، لا الشرعية الفاترة، وتأثيراً عنيفاً، لا إجراءات صحيحة سياسياً"، معتبراً أن ذلك سيؤسس لـ"أمة جديدة من المحاربين، لا مجرد المدافعين".

هذا وعرض البنتاغون على منصة "إكس" تعديل منصب بيت هيغسيت من وزير الدفاع إلى وزير الحرب الأمريكي

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الجمعة، على تغيير اسم وزارة الدفاع (البنتاغون) إلى وزارة الحرب.

وجاء في تصريحات صحفية لترامب، تابعتها وكالة شفق نيوز: أعتقد أن اسم وزارة الحرب أكثر ملاءمة خاصة في ضوء الوضع الذي يعيشه العالم الآن".

كما وقع الرئيس الأمريكي، على أمر تنفيذي لتغيير مسمى وزير الدفاع إلى وزير الحرب".